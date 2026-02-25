Real beißt an: 100 Millionen für Vitinha

Real Madrids Chancen auf die Verpflichtung von Wunsch-Spielmacher Vitinha sind offenbar gestiegen. Das liegt laut ‚Cadena SER‘ insbesondere an drei Gründen:

Grund 1: Vitinha habe mit Paris St. Germain mündlich vereinbart, dass er den Klub bei einem Angebot über 100 Millionen Euro im Sommer verlassen darf. Dieser Preis ist durchaus marktgerecht. Der Vertrag des Portugiesen läuft noch bis 2029.

Grund 2: Die Beziehungen zwischen Real und PSG haben sich ‚Cadena SER‘ zufolge in den vergangenen Wochen deutlich verbessert. Insbesondere die Präsidenten Florentino Pérez und Nasser Al-Khelaïfi sollen ihren Zwist beigelegt haben.

Grund 3: Vitinha selbst ist dem Bericht zufolge offen für eine neue Heausforderung. Der Mittelfeldmann hat mit PSG schließlich bereits alles gewonnen – das Starensemble der Königlichen könnte der logische nächste Schritt sein.

Real wartet ab

Unterdessen sei klar, dass Real vorerst noch die Füße stillhalten will. Zumindest solange PSG noch in der Champions League vertreten ist, wollen die Blancos in Sachen Vitinha nicht aktiv werden. Auch, um keine Unruhe bei den Franzosen reinzubringen und den neuen Burgfrieden der beiden Nobelklubs nicht zu gefährden.