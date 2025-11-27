Vier Winter-Abgänge beim VfL Bochum?

Innenverteidiger Colin Kleine-Bekel (22) und Mittelstürmer Mathis Clairicia (23) könnten den VfL Bochum im Winter zugunsten von mehr Spielzeit verlassen. Wie das Onlinemagazin ‚Tief im Westen‘ berichtet, gehören die beiden Sommerzugänge zu den potenziellen Leihkandidaten. Insbesondere unter dem neuen Cheftrainer Uwe Rösler kommt das Duo so gut wie gar nicht mehr zum Zug.

Zudem wird über einen Abgang von Kapitän Matus Bero (30) spekuliert, immerhin ist es der letzte Zeitpunkt, um noch eine Ablöse für den Mittelfeldspieler zu kassieren. Darüber hinaus sollen die Verantwortlichen darüber nachdenken, das Gastspiel von Michael Obafemi (25) frühzeitig abzubrechen. Es sei denkbar, dass der Angreifer, der in der laufenden Spielzeit auf mickrige 25 Einsatzminuten kommt, frühzeitig zum FC Burnley zurückgeschickt wird.