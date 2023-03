BVB: Hohe Ablöse kein Problem für Adeyemi

Seine vergleichsweise hohe Ablösesumme ist für Karim Adeyemi keine Belastung. „Ich habe von anderen Spielern gehört, dass sie Druck aufgrund einer hohen Ablösesumme verspüren. Bei mir ist das anders, ich bleibe sehr entspannt. Ich sage mir immer:, Es kommt so, wie es kommen soll‘“, erklärt der 21-Jährige im Interview mit der ‚WAZ‘. 30 Millionen Euro überwies Borussia Dortmund im Sommer in Richtung RB Salzburg für die Dienste des Offensivspielers.

Unter der Anzeige geht's weiter

Adeyemi glaubt zudem, dass er sein persönliches Tief schon längst überwunden hat: „Ich habe ja selbst reflektiert, dass das erste halbe Jahr in Dortmund enttäuschend verlief. Schlimmer wird es nicht mehr werden.“ Aktuell laboriert der vierfache Nationalspieler an einem Muskelfaserriss, zuvor präsentierte er sich aber nach anfänglichen Schwierigkeiten im BVB-Trikot in ausgezeichneter Form.

Lese-Tipp

Bundesliga-Wechsel? Jetzt spricht Le Fée