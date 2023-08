Abflug nach Spanien: Lukebakio füllt Herthas leere Kassen

Hertha BSC verkauft Dodi Lukebakio und streicht lebensnotwendige Millionen ein. Nach Klubangaben wechselt der 25-jährige Flügelstürmer zum La Liga-Klub FC Sevilla und unterschreibt in Andalusien einen Vertrag bis 2028. Als Ablöse werden kolportierte acht Millionen Euro fällig.

„Die fußballerischen Qualitäten von Dodi sind unbestritten. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass sich alle Beteiligten seit Beginn der Saison im Klaren waren, dass unser gemeinsamer Weg enden wird. Wir wünschen Dodi in Sevilla den größtmöglichen sportlichen Erfolg und möchten uns für seinen Einsatz und seine Leistungen für Hertha BSC in den vergangenen Jahren herzlich bedanken“, sagt Sportdirektor Benjamin Weber über den Belgier

Lukebakio selbst erklärt: „Hertha ist der Verein, für den ich mit Abstand am meisten Pflichtspiele absolviert habe. Deswegen wird da immer eine Verbindung bleiben. Ich danke allen, die mich hier unterstützt haben und wünsche dem Verein alles Gute.“

Mit eine Ablöse von 20 Millionen Euro ist Lukebakio der drittteuerste Transfer der Hertha-Historie – getätigt in eine Phase, als das Geld bei den Berlinern allzu locker saß. Nach 46 Torbeteiligungen in 100 Pflichtspielen war ein Verkauf des Belgiers in der nun finanziell hochprekären Situation unabdingbar. Es ist Herthas höchster Transfererlös in diesem Sommer.