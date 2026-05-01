Bericht: Kleinhansl verlässt Kaiserslautern

Florian Kleinhansl (25) widmet sich im Sommer offenbar einer neuen Herausforderung. Der Linksverteidiger wird den 1. FC Kaiserslautern im Sommer mit Ablauf seines Vertrags ablösefrei verlassen, berichtet ‚Sky‘. Klubs aus dem In- und Ausland sollen Interesse an einer Zusammenarbeit signalisieren.

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Kleinhansl war 2024 vom VfL Osnabrück an den Betze gewechselt, seitdem stand er in 35 Pflichtspielen für den FCK auf dem Platz (sieben Vorlagen). In der laufenden Saison kam der frühere deutsche U18-Nationalspieler nur sporadisch zum Einsatz (712 Spielminuten).