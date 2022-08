PSG: Kurzawa in die Premier League?

Layvin Kurzawa könnte seine ins Stocken geratene Karriere in London wieder in Schwung bringen. Wie der ‚Evening Standard‘ berichtet, zeigt Premier League-Aufsteiger FC Fulham Interesse an einer Verpflichtung des 29-jährigen Linksverteidigers.

Kurzawa ist bei Paris St. Germain ohne Perspektive, der Franzose wartet seit über einem Jahr auf einen Pflichtspieleinsatz. Sein Vertrag am Eiffelturm läuft noch bis 2024. PSG hatte im Sommer 2015 noch 25 Millionen Euro an die AS Monaco gezahlt – eine mittlerweile utopische Summe für den Linksfuß.