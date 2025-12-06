Menü Suche
Kommentar
Premier League

Everton-Verbleib für Grealish unmöglich?

von Daniel del Federico
1 min.
Jack Grealish mit den Everton-Fans @Maxppp

Der FC Everton kann sich die 50-Millionen Euro schwere Kaufoption im Leihvertrag von Jack Grealish (30) nicht leisten. Trainer David Moyes bestätigte, dass solch hohe Summen für die Toffees nicht zu stemmen seien. Nichtsdestotrotz möchte der Schotte seinen Schützling unbedingt halten. Der Flügelspieler erwidert die Zuneigung seines Trainers: „Ich liebe den Manager über alles“, erklärte der Engländer am vergangenen Dienstag nach der Partie gegen Bournemouth (1:0).

Unter der Anzeige geht's weiter

Grealish, der von Manchester City an Everton verliehen ist, hat in Liverpool zu alter Form zurückgefunden. Der 39-fache Nationalspieler überzeugt in dieser Spielzeit mit sechs Torbeteiligungen (zwei Tore, vier Vorlagen) und wurde im August als Spieler des Monats der Premier League ausgezeichnet. Der Rechtsfuß wechselte 2021 für knapp 120 Millionen Euro von Aston Villa zu den Skyblues. Dort läuft sein Vertrag im Sommer 2027 aus.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Premier League
Everton
ManCity
Jack Grealish

Weitere Infos

Premier League Premier League
Everton Logo FC Everton
ManCity Logo Manchester City FC
Jack Grealish Jack Grealish
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert