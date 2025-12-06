Everton-Verbleib für Grealish unmöglich?

Der FC Everton kann sich die 50-Millionen Euro schwere Kaufoption im Leihvertrag von Jack Grealish (30) nicht leisten. Trainer David Moyes bestätigte, dass solch hohe Summen für die Toffees nicht zu stemmen seien. Nichtsdestotrotz möchte der Schotte seinen Schützling unbedingt halten. Der Flügelspieler erwidert die Zuneigung seines Trainers: „Ich liebe den Manager über alles“, erklärte der Engländer am vergangenen Dienstag nach der Partie gegen Bournemouth (1:0).

Unter der Anzeige geht's weiter

Grealish, der von Manchester City an Everton verliehen ist, hat in Liverpool zu alter Form zurückgefunden. Der 39-fache Nationalspieler überzeugt in dieser Spielzeit mit sechs Torbeteiligungen (zwei Tore, vier Vorlagen) und wurde im August als Spieler des Monats der Premier League ausgezeichnet. Der Rechtsfuß wechselte 2021 für knapp 120 Millionen Euro von Aston Villa zu den Skyblues. Dort läuft sein Vertrag im Sommer 2027 aus.