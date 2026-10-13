Fortuna: Ultimatum für Ende

Alexander Ende steht bei Fortuna Düsseldorf vor dem Aus. Wie die ‚Bild‘ berichtet, haben die Vereinsbosse des Zweitligaabsteigers nach dem enttäuschenden 2:2 gegen den SC Verl und einer intensiven Beratung ein internes Ultimatum beschlossen. Im weiteren Verlauf der englischen Woche soll die Wende geschafft werden, sonst muss der Cheftrainer gehen.

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Am Mittwoch (19 Uhr) bei Preußen Münster und am Samstag (14 Uhr) gegen den 1. FC Saarbrücken müssen Resultate her. Dazu muss die Mannschaft „den Eindruck hinterlassen, als wäre wirklich die dauerhafte Wende und eine Aufholjagd möglich“. Nach einem Fünftel der Saison hat die Fortuna in der 3. Liga bereits sieben Punkte Rückstand auf die Aufstiegsplätze.