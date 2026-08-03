Überraschung: Werner winkt neuer Job

Eigentlich sollte Ole Werner die Mannschaft von RB Leipzig wieder zu alter Stärke führen und junge Spieler entwickeln. Nach Meinung der Vereinsführung war dem 38-Jährigen das nicht ausreichend gelungen. Deshalb wurde Werner Mitte Juni vor die Tür gesetzt. Als Nachfolger holten die Sachsen Martín Demichelis an Bord.

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Und was passiert mit Werner? Der könnte sich die Taschen womöglich so richtig voll machen. Laut ‚Sportitalia‘ hat Al Ahli Kontakt zum deutschen Trainer aufgenommen. Der Verein aus der Saudi Pro League benötigt einen Nachfolger für Matthias Jaissle, der kurz vor der Unterschrift bei Newcastle United steht.

In Dschidda würde Werner auf eine stargespickte Truppe treffen. Neben Ex-Welttorhüter Edouard Mendy (34) stehen bei Al Ahli auch Enzo Millot (24), Ivan Toney (30) und neuerdings auch Francisco Trincão (26) unter Vertrag. Für Werner wäre es die erste Trainerstation außerhalb Deutschlands.