Kommentar 22
UEFA Champions League

Gegen Atalanta: Neuling im Bayern-Kader

von Fabian Ley - Quelle: Bild
Leonard Prescott im Trikot des FC Bayern @Maxppp

Der FC Bayern reist mit Leonard Prescott zum Champions League-Achtefinalduell gegen Atalanta Bergamo am morgigen Dienstag (21 Uhr). Informationen der ‚Bild‘ zufolge wird das erst 16-jährige Torwarttalent im Hinspiel gegen die Italiener erstmals Teil des Profikaders sein.

Prescott, der eigentlich für Bayerns U19 den Kasten hütet, soll als Nummer drei hinter Jonas Urbig (22) Sven Ulreich (37) auf der Bank Platz nehmen. Hintergrund: Der etatmäßige Stammkeeper Manuel Neuer (39) und Torhüter Nummer vier, Leon Klanac (19), fehlen verletzungsbedingt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (22)
