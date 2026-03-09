Gegen Atalanta: Neuling im Bayern-Kader

Der FC Bayern reist mit Leonard Prescott zum Champions League-Achtefinalduell gegen Atalanta Bergamo am morgigen Dienstag (21 Uhr). Informationen der ‚Bild‘ zufolge wird das erst 16-jährige Torwarttalent im Hinspiel gegen die Italiener erstmals Teil des Profikaders sein.

Prescott, der eigentlich für Bayerns U19 den Kasten hütet, soll als Nummer drei hinter Jonas Urbig (22) Sven Ulreich (37) auf der Bank Platz nehmen. Hintergrund: Der etatmäßige Stammkeeper Manuel Neuer (39) und Torhüter Nummer vier, Leon Klanac (19), fehlen verletzungsbedingt.