Atlético schnappt sich Depay – Carrasco-Option für Barça

Memphis Depay und der FC Barcelona gehen getrennte Wege. Der exzentrische Niederländer schließt sich Atlético Madrid an. Bei den Rojiblancos erhält der 28-jährige Niederländer einen Vertrag bis 2025. Nach Angaben von Barça fließen drei Millionen Euro Ablöse plus eine Million an möglichen Boni.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zudem erhalten die Katalanen eine Kaufoption für Yannick Carrasco: Barcelona hat die Möglichkeit, den 29-jährigen Flügelspieler von Atlético zu verpflichten. Dem Vernehmen nach wären dann 20 Millionen Euro fällig.

Lese-Tipp

Barça holt neuen Messi & Zwei Italiener im BVB-Visier

Depays Wechsel zum Ligarivalen hatte sich in den vergangenen Tagen bereits angedeutet. In der spanischen Hauptstadt soll der Offensivspieler nun dabei helfen, die Abgänge von João Félix (Leihe zum FC Chelsea) und Matheus Cunha (Leihe zu den Wolverhampton Wanderers) zu kompensieren. In Barcelona war Depay in der laufenden Saison außen vor, stand oftmals nicht im Kader und fiel zwischenzeitlich mit Oberschenkelproblemen aus.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die meisten Spiele in seiner Karriere hat Depay bislang für Olympique Lyon bestritten. 178 Mal ist er wettbewerbsübergreifend für den französischen Erstligisten aufgelaufen und war dabei an 131 Treffern direkt beteiligt (76 Tore, 55 Vorlagen).