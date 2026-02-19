Menü Suche
Kommentar
Top-Quote: Pirlo will Ex-Bremer Thy

von Fabian Ley - Quelle: FT-Exklusiv
Lennart Thy bejubelt seinen Treffer @Maxppp

Lennart Thy winkt ein lukratives neues Abenteuer. Nach FT-Informationen buhlt der von Andrea Pirlo trainierte United FC intensiv um die Unterschrift des inzwischen 33-jährigen Mittelstürmers. Der 2022 gegründete Wüstenklub aus Dubai, der als Zweitliga-Spitzenreiter beste Chancen auf den Aufstieg in die erste Liga hat, möchte Thy mit einem stattlichen Gehalt zu sich locken.

Derzeit läuft der frühere deutsche Juniorennationalspieler in Singapur für die Lion City Sailors auf. Dort trifft der langjährige Bremer fast nach Belieben, in 69 Einsätzen gelangen Thy beeindruckende 49 Tore und elf Vorlagen.

