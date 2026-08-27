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Freigabe für Zetterer

von David Hamza - Quelle: Sky Sports
Michael Zetterer macht sich warm @Maxppp

Der Weg für Michael Zetterer (31) ist angesichts der bevorstehenden Verpflichtung von Noah Atubolu (24) frei. Wie ‚Sky Sports‘ berichtet, hat Eintracht Frankfurt dem Torhüter die Erlaubnis erteilt, seinen Transfer zum Premier League-Klub abzuschließen.

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Leeds hat ebenfalls grünes Licht gegeben, da es Ersatzkeeper Lucas Perri (28) zum FC Turin zieht. Die Italiener leihen ihn mit Kaufoption aus. Für Zetterer stand zuletzt eine Ablöse von fünf Millionen Euro im Raum. Bei Leeds ist er als Backup hinter James Trafford (23) eingeplant.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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