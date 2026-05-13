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Bundesliga

Bundesliga-Transferduell um Torjäger Dieng

Bamba Dieng vom FC Lorient steht in Deutschland hoch im Kurs. Gleich zwei Vertreter aus der Bundesliga buhlen um den Angreifer.

von Dominik Schneider - Quelle: Sacha Tavolieri
1 min.
Bamba Dieng in Trainingsklamotten @Maxppp

Wettbewerbsübergreifend erzielte Bamba Dieng in der laufenden Saison schon 16 Tore für den FC Lorient. Der Vertrag des 26-jährigen Senegalesen läuft in wenigen Wochen aus, sodass der Torjäger ablösefrei auf den Markt kommt. Das ist auch Vereinen aus der Bundesliga nicht entgangen.

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Im Rennen um Diengs Gunst hat laut Sacha Tavolieri die TSG Hoffenheim derzeit die Nase vorne. Aus dem Kraichgau habe die Spielerseite das bislang attraktivste Angebot erhalten, heißt es. Damit geraten der SC Freiburg und Betis Sevilla, die beide schon seit längerem Interesse an einer Verpflichtung zeigen, zunächst ins Hintertreffen.

Eine endgültige Vereinbarung oder grundsätzliche Entscheidung hat der Profi aber noch nicht getroffen. Dementsprechend ist noch offen, wo er seine Unterschrift setzen wird. Die Spur nach Deutschland besteht schon seit einiger Zeit und deshalb ist es nicht unwahrscheinlich, dass Dieng bald in der Bundesliga auf Torejagd geht.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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