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Bundesliga

So gut wie fix: Sturm-Juwel im Anflug auf Dortmund

Borussia Dortmund hält dieser Tage fleißig nach vielversprechenden Talenten Ausschau. Das nächste Juwel haben die Schwarz-Gelben offenbar an der Angel.

von Julian Jasch - Quelle: Ruhr Nachrichten
3 min.
Lars Ricken im Porträt @Maxppp

Nach Mittelfeldspieler Takato Yamamoto (18) und Innenverteidiger Liam Claude Kanté (16) hat Borussia Dortmund das nächste Top-Talent an der Angel. Dieses Mal schlagen die Verantwortlichen um Sportdirektor Ole Book bei einem Mittelstürmer zu.

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Die Rede ist von Bjarki Hrafn Gardarsson (16), der sich laut den ‚Ruhr Nachrichten‘ dem BVB anschließen wird. Lediglich auf das Go der FIFA werde noch gewartet, dann erfolgt die Fixmeldung.

Gardarsson ist 1,94 Meter groß, Linksfuß und isländischer U17-Nationalspieler. Im Mai feierte er sein Profidebüt für Stjarnan Gardabaer, es folgten zwei weitere Kurzeinsätze. An der Strobelallee wird der Youngster genauso wie Kanté zunächst für die U19 zum Einsatz kommen, perspektivisch hofft man sicherlich, dass er einiges Tages den Durchbruch zu den Profis schafft.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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