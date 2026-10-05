Eigentlich befindet sich Hamza Abdelkarim auf dem aufsteigenden Ast, seit einigen Tagen begleitet seine junge Karriere nun eine Kontroverse in der Nationalmannschaft. Das Portal ‚Winwin‘ veröffentlicht Bilder und einen dazugehörigen Bericht, die den 18-jährigen Stürmer vom FC Barcelona in einem ernsten Gespräch mit Hossam Hassan zeigten. Ägyptens Nationaltrainer soll dem Youngster Vorwürfe bezüglich seines Verhaltens gemacht haben. Der Austausch endete ohne Handshake und mit einem sichtlich verärgerten Abdelkarim.

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Die Personalie spaltet dieser Tage die ägyptische Sportwelt. Dass Hassan den jungen Offensivspieler nicht von der Leine lässt und ihn im Testspiel gegen Südafrika (0:1) erneut auf die Bank setzte, sorgt für reichlich Kritik. Obwohl Abdelkarim am 29. September gegen den Südsudan (5:0) sein erstes Länderspieltor erzielte, steht er jetzt aufgrund des Disputs mit seinem Coach im Rampenlicht.