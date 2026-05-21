DFB verkündet erste WM-Nominierung

Schon vor der heutigen Pressekonferenz um 13 Uhr mit Bundestrainer Julian Nagelsmann präsentiert der DFB den ersten WM-Fahrer. Wenig überraschend reist Joshua Kimmich (30) vom FC Bayern mit der deutschen Auswahl zum Turnier in den USA, Kanada und Mexiko.

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Kimmich ist sowohl auf Nationalmannschafts- als auch auf Vereinsebene absolut gesetzt. In den kommenden Wochen wird er von Nagelsmann voraussichtlich wieder als Rechtsverteidiger eingesetzt. Mittlerweile kommt der Leader auf 108 Länderspiele.

Update (7:47 Uhr): Neben Kimmich ist auch Deniz Undav dabei. Alle folgenden Nominierungen findet ihr in unserem Live-Ticker.