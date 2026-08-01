Amiri verkündet überraschende Zukunftsentscheidung

Nadiem Amiri wird auch in der anstehenden Saison für den FSV Mainz 05 auflaufen. Der Bundesligist veröffentlichte am Samstagabend ein Video, in dem der deutsche Nationalspieler vor Zuschauern kundtut, dass er den Nullfünfern erhalten bleibt.

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Amiri: „Es wurde in den letzten Wochen viel geschrieben. Ich hatte auch wirklich viele Angebote. Ich habe aber mit der Familie entschieden, auf jeden Fall hierzubleiben.“

Diese Entscheidung kommt durchaus überraschend. Der ‚Sport Bild‘ zufolge hatte Amiri nämlich schon eine Einigung mit RB Leipzig erzielt. Doch nun die Kehrtwende. Der 29-jährige Mittelfeldspieler ist noch bis 2028 an Mainz gebunden.