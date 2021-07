Bericht: Olympia-Aus für Vagnoman

Josha Vagnoman wird nicht an den Olympischen Spielen in Tokio teilnehmen. Laut der ‚Hamburger Morgenpost‘ ist beim Hamburger SV die Entscheidung gefallen, den verletzten Rechtsverteidiger nicht mitfahren zu lassen. Vagnoman laboriert derzeit an einem Muskelfaserriss und fällt aller Voraussicht nach drei bis vier Wochen aus.

Die DFB-Elf bestreitet jedoch bereits in zwei Wochen ihr Auftaktspiel gegen Brasilien. Vagnoman möchte laut der ‚Hamburger Morgenpost‘ trotz seiner Verletzung nach Japan reisen. Beim HSV ist man sich allerdings einig, dass der U21-Europameister seine Reha erfolgreicher in Hamburg absolvieren kann.