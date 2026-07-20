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Neuer Klub für WM-Star Diop

Bei der WM 2026 erwies sich Issa Diop für Marokko ein ums andere Mal als Fels in der Brandung. Nun geht er eine neue Herausforderung an.

von Santi Aouna - Lukas Hörster - Quelle: FT-Exklusiv
1 min.
Issa Diop jubelt @Maxppp

Issa Diop wechselt innerhalb der Premier League. Nach FT-Informationen haben sich der FC Fulham und Ipswich Town auf den Transfer des 29-jährigen Innenverteidigers verständigt.

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Diop erhält bei Aufsteiger Ipswich einen Vierjahresvertrag, als Ablöse fließen rund zehn Millionen Euro. An Fulham ist er nur noch für ein Jahr gebunden, zuletzt pendelte er dort zwischen Startelf und Bankplatz.

Diop kommt mit der Erfahrung aus 173 Spielen in Englands höchster Spielklasse nach Ipswich. Zudem überzeugte er zuletzt bei der WM – kurz vor dem Turnier entschied sich der 1,94 Meter-Hüne für einen Verbandswechsel hin zu Marokko. Mit den Atlaslöwen erreichte er das Viertelfinale, dort war gegen Diops Geburtsland Frankreich (0:2) Endstation.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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