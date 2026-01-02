Rodrygos Bayern-Entscheidung | Silva-Wechsel wieder möglich?

Rodrygo plant Real-Flucht

In der hochkarätigen Offensive von Real Madrid ist Rodrygo nur selten Xabi Alonsos erste Wahl. 550 Ligaminuten und ein Tor nach 17 Spieltagen sind zu wenig für die Ansprüche des Brasilianers. Deshalb forciert Rodrygo jetzt einen Wechsel, berichtet die ‚Sport‘. Der 24-Jährige und sein Vater sollen sich in fortgeschrittenen Gesprächen mit zwei namentlich nicht genannten Star-Agenten befinden, seit 2022 ist Rodrygo ohne externen Berater. Der Auserwählte soll dann den Transfer zu einem Topklub einfädeln.

Gerne würde Rodrygo laut der ‚Sport‘ schon im Januar wechseln, Real werde da aber wahrscheinlich nicht mitspielen. Als wahrscheinlichste Abnehmer werden Manchester City und der FC Arsenal genannt, denkbar sei auch der FC Liverpool. Auf einen Wechsel zum FC Bayern habe Rodrygo dagegen keine Lust – der deutsche Rekordmeister reize den Real-Profi „überhaupt nicht“.

Silva-Gespräche

Einen Transfer strebt auch Borussia Dortmunds Fábio Silva an. Der Portugiese, der um eine Teilnahme an der WM bangt, hat dasselbe Problem wie Rodrygo, erhält Silva doch nach aktuellem Stand ebenfalls keine Freigabe für einen Wechsel im Winter. Das betonte Sportdirektor Sebastian Kehl öffentlich.

Gespräche mit Silvas Berater Carlos Oliveira sind laut ‚Sky‘ dennoch zeitnah geplant. Oliveira wolle wissen, wie Dortmunds Plan mit Silva aussieht, der über die Jokerrolle nicht hinauskommt. Anfragen soll der 23-jährige Stürmer sowohl für eine Leihe als auch einen Kauf haben. Heiß war zuletzt vor allem die Spur zu Betis Sevilla. Ob sich die Tür für einen Winter-Abschied aus Dortmund doch noch öffnet, soll in den anstehenden Gesprächen geklärt werden.