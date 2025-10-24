Bochum entlässt nächsten Manager

Der VfL Bochum trennt sich nach Sport-Geschäftsführer Dirk Dufner auch von dessen rechter Hand Johannes Waigand. Wie der Zweitligist offiziell mitteilt, wird der Vertrag mit dem Kaderplaner zum Saisonende aufgelöst.

Der 35-Jährige trat erst im Sommer den Dienst an der Castroper Straße an. Zuvor war er von 2021 bis 2023 in gleicher Funktion für Hertha BSC aktiv gewesen. Waigand sagt: „Ich möchte mich beim VfL Bochum für die vertrauensvolle Zusammenarbeit bedanken und hoffe, dass der Klub den positiven Weg, den er mit dem Sieg am vergangenen Samstag eingeschlagen hat, weiter fortsetzen kann.“