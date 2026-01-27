Menü Suche
Kommentar
Offiziell Premier League

Semenyo-Nachfolger: Bournemouth verpflichtet Rayan

von Daniel del Federico - Quelle: afcb.co.uk
1 min.
Rayan Vitor soll nach Lyon wechseln @Maxppp

Der AFC Bournemouth ist auf seiner Suche nach einem Nachfolger für Antoine Semenyo (26) fündig geworden. Wie die Cherries offiziell mitteilen, tritt Rayan in die Fußstapfen des Ghanaers. Der 19-Jährige wechselt für 35 Millionen Euro von CR Vasco da Gama an die Südküste Englands.

Unter der Anzeige geht's weiter
AFC Bournemouth 🍒
Bringing the carnival to Europe 🇧🇷
Bei X ansehen

Rayan wurde in der Vergangenheit auch mit dem FC Bayern München und Borussia Dortmund in Verbindung gebracht, doch nun zieht es den Brasilianer auf die Insel. Der Angreifer unterschreibt in Bournemouth einen Vertrag bis 2031.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Premier League
Serie A
Bournemouth
Vasco
Rayan Vitor Simplicio Rocha

Weitere Infos

Premier League Premier League
Serie A Serie A
Bournemouth Logo AFC Bournemouth
Vasco Logo CR Vasco da Gama
Rayan Vitor Simplicio Rocha Rayan Vitor Simplicio Rocha
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert