Semenyo-Nachfolger: Bournemouth verpflichtet Rayan

Der AFC Bournemouth ist auf seiner Suche nach einem Nachfolger für Antoine Semenyo (26) fündig geworden. Wie die Cherries offiziell mitteilen, tritt Rayan in die Fußstapfen des Ghanaers. Der 19-Jährige wechselt für 35 Millionen Euro von CR Vasco da Gama an die Südküste Englands.

Rayan wurde in der Vergangenheit auch mit dem FC Bayern München und Borussia Dortmund in Verbindung gebracht, doch nun zieht es den Brasilianer auf die Insel. Der Angreifer unterschreibt in Bournemouth einen Vertrag bis 2031.