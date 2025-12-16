Tomiyasu unterschreibt bei Ajax

Die Auszeit von Takehiro Tomiyasu ist beendet. Wie Ajax Amsterdam mitteilt, unterzeichnet der 27-jährige Japaner einen Vertrag bis zum Saisonende beim niederländischen Traditionsklub. Seit Sommer war der 42-fache Nationalspieler vereinslos, zuvor stand er jahrelang beim FC Arsenal in Lohn und Brot.

Ajax steckt aktuell mal wieder in einer mittelschweren Krise. Während in der Liga derzeit Tabellenrang drei zu Buche steht, sieht es in der Champions League deutlich düsterer aus. Derzeit ist Ajax in der Königsklasse das Schlusslicht des Klassements. Tomiyasu wurde nun verpflichtet, um in der Liga wieder Anschluss an die Topplatzierungen zu finden und international bessere Ergebnisse einzufahren.