HSV-Stürmer vor endgültigem Abgang?

Der SC Paderborn beschäftigt sich mit einer dauerhaften Verpflichtung von Leihspieler Rayan Philippe (26). Wie ‚Sky‘ berichtet, genießt der Offensivspieler, der am vergangenen Wochenende ausgerechnet gegen seinen Stammklub Hamburger SV (1:0) sein erstes Tor erzielte, bei den Ostwestfalen großes Vertrauen. Der SCP besitzt eine Kaufoption für Philippe, die Ablöse ist laut dem Bezahlsender an die Anzahl der Einsätze des Franzosen geknüpft.

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Ein Verbleib des Linksfußes über die laufende Leihe hinaus kommt jedoch nur beim Klassenerhalt der Paderborner infrage. Im Abstiegsfall kann die Kaufoption nicht gezogen werden. Der HSV hatte Philippe 2025 für drei Millionen Euro von Eintracht Braunschweig verpflichtet. Bei den Rothosen gelangen dem ehemaligen U20-Nationalspieler fünf Treffer in 33 Einsätzen.