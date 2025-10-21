Verletzungsschock bei der Fortuna

Sotiris Alexandropoulos steht Fortuna Düsseldorf bis auf weiteres nicht zur Verfügung. Wie der Zweitligist bekanntgibt, hat der 23-jährige Mittelfeldspieler beim Training am gestrigen Montag einen Muskelbündelriss im Oberschenkel erlitten.

Bei der Fortuna gehört Alexandropoulos zum erweiterten Stammpersonal. In der laufenden Saison kam der griechische Nationalspieler in allen zehn Partien zum Einsatz. Der Rechtsfuß ist bis Saisonende von Sporting Lissabon ausgeliehen. Gelingt Düsseldorf der Aufstieg, kann er per Kaufoption von 2,5 Millionen Euro festverpflichtet werden.