2. Bundesliga

Verletzungsschock bei der Fortuna

von Fabian Ley
1 min.
Sotiris Alexandropoulos @Maxppp

Sotiris Alexandropoulos steht Fortuna Düsseldorf bis auf weiteres nicht zur Verfügung. Wie der Zweitligist bekanntgibt, hat der 23-jährige Mittelfeldspieler beim Training am gestrigen Montag einen Muskelbündelriss im Oberschenkel erlitten.

Fortuna Düsseldorf
Sotiris Alexandropoulos hat sich gestern im Training einen Muskelbündelriss im Oberschenkel zugezogen. Damit fehlt der Mittelfeldspieler bis auf Weiteres. Das ergaben die Untersuchungen von Fortunas Radiologie-Partner Radios und Mannschaftsarzt Dr. Ulf Blecker.

#f95 | 🔴⚪️
Bei der Fortuna gehört Alexandropoulos zum erweiterten Stammpersonal. In der laufenden Saison kam der griechische Nationalspieler in allen zehn Partien zum Einsatz. Der Rechtsfuß ist bis Saisonende von Sporting Lissabon ausgeliehen. Gelingt Düsseldorf der Aufstieg, kann er per Kaufoption von 2,5 Millionen Euro festverpflichtet werden.

2. Bundesliga
Düsseldorf
Sotirios Alexandropoulos

2. Bundesliga 2. Bundesliga
Düsseldorf Logo Fortuna Düsseldorf
Sotirios Alexandropoulos Sotirios Alexandropoulos
