Offen für Abgang: Kvaratskhelia auf dem Sprung?

Seit etwas mehr als einem Jahr ist Khvicha Kvaratskhelia bei Paris St. Germain und konnte in seinem ersten halben Jahr direkt die Champions League gewinnen. In der aktuellen Spielzeit kann aber auch der Georgier, genau wie seine Mitspieler, nicht immer überzeugen. Obendrein wächst die Kritik am Verhalten des 25-Jährigen, dessen Entscheidungsfindung auch intern missfällt.

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Zwar hat Kvaratskhelia trotzdem noch seine Glanzmomente – etwa in den Achtelfinalspielen gegen den FC Chelsea, als er insgesamt vier Scorer zum Weiterkommen beitrug – ein Abgang im Sommer ist dennoch nicht ausgeschlossen. Das berichtet ‚The Independent‘ und bringt den FC Arsenal als möglichen Abnehmer ins Spiel.

Muss Havertz weichen?

Die Spielerseite sei offen für einen Wechsel, sofern die Konditionen und der Verein passen. Und die Gunners sind auf der Suche nach Spielern, die den Kader qualitativ verbessern und obendrein verjüngen sollen. Auf den ersten Blick also ein perfekter Fit.

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Offen ist allerdings die Frage, ob PSG einen seiner Leistungsträger abgeben will. Kvaratskhelia kam im Januar 2025 für 80 Millionen Euro von der SSC Neapel, der Preis dürfte inzwischen noch einmal deutlich gestiegen sein. Um sich den Offensivkünstler leisten zu können, müsste Arsenal im Sommer Hochkaräter verkaufen. Kandidaten dafür sind unter anderem Martin Ödegaard (27), Gabriel Martinelli (24), Ben White (28) und Kai Havertz (26).