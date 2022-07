Marseille mit Bakayoko einig

Der Wechsel von Tiemoué Bakayoko zu Olympique Marseille befand sich schon auf der Zielgeraden. Nach Informationen der französischen FT-Partnerseite Foot Mercato herrscht zwischen dem 27-Jährigen und OM bereits Einigkeit über einen Vierjahresvertrag. Die Übereinkunft wurde jedoch noch unter Ex-Trainer Jorge Sampaoli erzielt, aktuell blockiert Marseilles neuer Cheftrainer Igor Tudor den Transfer.

Bakayoko steht beim FC Chelsea unter Vertrag und ist eigentlich noch bis 2023 an den AC Mailand ausgeliehen. Die Rossoneri planen allerdings nicht mehr mit dem Franzosen und würden die Leihe dem Vernehmen nach gerne vorzeitig beenden. In den nächsten Tagen wird sich entscheiden, ob Tudor wie sein Vorgänger in Bakayoko eine ideale Verstärkung sieht oder sich lieber um andere Transferziele bemühen will.