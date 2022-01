United verhandelt Bailly-Leihe

Der AC Mailand bemüht sich um einen Transfer von Eric Bailly. Nach FT-Informationen verhandeln die Italiener mit Manchester United über eine Leihe bis zum Saisonende. Die Red Devils wollen, dass Milan das Top-Gehalt des Innenverteidigers übernimmt. Loses Interesse an Bailly bekundet auch die AS Rom.

Der 27-jährige Ivorer spielt in Manchester nur eine untergeordnete Rolle, kommt in dieser Saison erst auf 217 Einsatzminuten in der Premier League. United hatte Bailly im Sommer 2016 für 38 Millionen Euro vom FC Villarreal verpflichtet. Sein Vertrag läuft bis 2024.