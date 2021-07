Barça verkauft Firpo an Leeds

Leeds United hat Junior Firpo vom FC Barcelona verpflichtet. Beim Premier League-Klub unterschreibt der 24-Jährige nach offiziellen Klubangaben einen Vierjahresvertrag bis 2025 unterschrieben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie die Katalanen verkünden, streicht man eine Ablöse von 15 Millionen Euro ein. Zudem gibt es eine Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von 20 Prozent. 2019 war Firpo noch für 18 Millionen Euro von Betis Sevilla zu Barça gewechselt. An die Katalanen war er vor seinem Wechsel noch England noch bis 2024 gebunden.

In Leeds übernimmt der Linksverteidiger die Kaderstelle von Ezgjan Alioski, der den Klub jüngst verlassen hat. Während Firpo in Barcelona an Jordi Alba nie vorbeikam, winkt ihm bei den Engländern also von Beginn an ein Stammplatz.