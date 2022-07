Union verpflichtet Thorsby

Morten Thorsby (26) soll das Mittelfeld von Union Berlin verstärken. Wie der Bundesligist offiziell bekanntgibt, unterschreibt der norwegische Nationalspieler einen Vertrag in der Hauptstadt.

Die Eisernen zahlen eine kolportierte Ablöse von vier Millionen Euro an Sampdoria Genua. Für die Italiener spielte Thorsby seit drei Jahren, absolvierte in der vergangenen Saison 38 Pflichtspiele (vier Tore, ein Assist). In Berlin ist der Rechtsfuß Sommer-Neuzugang Nummer zehn.