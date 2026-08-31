Neuer Torjäger: Last-Minute-Deal beim BVB?

Der Saisonstart lief etwas über eine Halbzeit lang optimal für Borussia Dortmund. Die generalüberholte Mannschaft zeigte erfrischenden Offensivfußball, ließ die Fans bereits von einer tollen Saison mit vielen mitreißenden Spielen träumen. Doch dann kam die Schock-Verletzung von Giannis Konstantelias (23).

Unter der Anzeige geht's weiter

Der griechische Neuzugang fällt mit einem Kreuzbandriss monatelang aus. Weil auch die Zukunft von Fábio Silva (24) noch offen ist, der sich zunehmend unzufrieden mit seiner Rolle zeigt, kehrt beim BVB auf den letzten Metern des Transfermarktes noch einmal hektische Betriebsamkeit ein. Wie ‚Sky Italia‘ berichtet, spielen die Schwarz-Gelben mit dem Gedanken, Kanada-Star Jonathan David (26) zu verpflichten.

Dortmund habe sich bei Juventus Turin, wo David als Abgangskandidat gilt, nach dem Angreifer erkundigt, der bei seiner Heim-WM in fünf Einsätzen drei Treffer erzielte. Unklar ist, ob dem BVB für den Fall der Fälle ein fester Transfer oder eine Leihe vorschwebt. Auch Como 1907 hat die Fühler nach David ausgestreckt. Atlético Madrid befindet sich laut Fabrizio Romano mit Juve bereits in Verhandlungen über ein Leihgeschäft.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der schussstarke Mittelstürmer war erst im vergangenen Sommer ablösefrei vom OSC Lille nach Turin gewechselt, konnte bei den Italienern in seiner ersten Saison mit acht Toren und fünf Vorlagen in 46 Pflichtspielen nur mäßig überzeugen.

Dortmund wiederum muss schnell handeln, wenn noch ein Ersatz für die Offensive gefunden werden soll. Neben David gibt es einige andere Optionen. Vor allem die Gerüchte um einen Transfer von Nick Woltemade (24) halten sich hartnäckig.