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Bundesliga

Bayern-Klausel bei Schlotterbeck?

Borussia Dortmund musste für die Vertragsverlängerung mit Nico Schlotterbeck große Zugeständnisse machen. Eines betrifft womöglich sogar den großen Bundesliga-Rivalen aus München.

von Lukas Hörster - Quelle: Bild
1 min.
Nico Schlotterbeck beim Torjubel @Maxppp

Nico Schlotterbeck (26) hat am gestrigen Freitag seinen Vertrag bei Borussia Dortmund bis 2031 verlängert. Doch schon ab diesem Sommer gilt eine Ausstiegsklausel, die dem deutschen Nationalspieler einen Wechsel für 50 bis 60 Millionen Euro zu bestimmten Vereinen ermöglicht.

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Wie die ‚Bild‘ berichtet, gilt es als sicher, dass zu diesen Klubs auch Schlotterbecks „Traumvereine Bayern München und Real Madrid“ zählen. Gerade eine Bayern-Klausel wäre aus BVB-Sicht ein bitteres Zugeständnis.

Schlotterbeck wird schon seit Monaten immer wieder mal als Neuzugang in München gehandelt. Da die Bayern aber kostspielig den Vertrag mit Dayot Upamecano (27) verlängerten, kommt ein Versuch bei Schlotterbeck in diesem Sommer aber wohl eher nicht in Frage. 2027 darf dann auch Upamecano für etwa 60 Millionen per Ausstiegsklausel wechseln. Womöglich kommt es dann zum Bayern-Vorstoß bei Schlotterbeck.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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