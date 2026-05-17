Klubs zeigen Interesse: Kane winkt doppeltes Gehalt

Die Meisterschaft wurde eingetütet, das Pokalfinale steht bevor und die Torjägerkanone hat Harry Kane auch erneut gewonnen. Sportlich könnte es für den englischen Nationalspieler auf Klubebene kaum besser laufen. Dass der 32-Jährige und der FC Bayern deshalb sehr offensiv mit einer Vertragsverlängerung flirten, dürfte niemanden wundern.

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Nach Informationen des ‚kicker‘ könnte Kane andernorts allerdings ein Vermögen verdienen. Das Fachmagazin berichtet, dass es von Interessenten schon „sanfte Kontaktaufnahmen zur Spielerseite“ gab. Im Ausland winkt dem Torjäger im Vergleich zu den Bayern das doppelte Gehalt, heißt es weiter.

Kane will lange bleiben

Dem Portal ‚Capology‘ zufolge kassiert Kane beim deutschen Rekordmeister 25 Millionen Euro brutto pro Jahr, durch Boni kann der Betrag um weitere 6,3 Millionen Euro anwachsen. Auch die jährlichen Bezüge spielen dem Bericht zufolge in den Gesprächen mit den Bayern eine Rolle, sollen aber weniger Priorität als die Vertragslaufzeit haben.

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Bei ersten Gesprächen kristallisierte sich heraus, dass die Münchner ihrem Stürmer gerne ein Angebot zur Verlängerung bis 2029 machen würden. Die Kane-Seite strebt sogar noch ein Jahr mehr an. Dann wäre der Rechtsfuß allerdings schon 37 Jahre alt. Dementsprechend müssen sich die Parteien noch annähern.

Für Kane und Bayern soll aber weiterhin an oberster Stelle stehen, die Zusammenarbeit auszudehnen. Auch wenn Interessenten eventuell im Anschluss an die Weltmeisterschaft mit konkreteren Vorstößen auf Kane zugehen sollten. Das aktuell gültige Arbeitspapier ist ohnehin noch bis 2027 gültig.