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Offiziell Serie A

Inter ausgestochen: Chelsea holt teuren Palestra

Der FC Chelsea hat wieder begonnen, Millionensumme in Europa zu verteilen. Dieses Mal klingelt bei Atalanta Bergamo die Kasse.

von Remo Schatz - Quelle: chelseafc.com
1 min.
Marco Palestra trägt den Ball @Maxppp

Eigentlich stand Marco Palestra bereits kurz vor einem Wechsel zu Inter Mailand. Das Rennen macht nun aber der FC Chelsea, der den 21-jährigen Rechtsverteidiger als Sommerneuzugang vorgestellt hat.

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Dem Vernehmen nach streicht Atalanta Bergamo inklusive Boni eine Ablöse von 60 Millionen Euro ein. An der Stamford Bridge erhält der zweifache italienische Nationalspieler einen Vertrag bis 2033.

Palestra erklärt: „Es gab viele Gründe, die mich davon überzeugt haben, zu Chelsea zu wechseln, einem der besten Vereine der Welt. Wir haben hier so viele talentierte Spieler, einen sehr starken Kader und mit Xabi einen großartigen Trainer. Er hat mir erklärt, wie wir spielen sollen – das ist spannend.“

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Marco Palestra
Marco Palestra
21 Jahre
60,00 Mio. €
Atalanta Bergamo
FC Chelsea

Palestra stammt aus Bergamos Talentschmiede und lief in der vergangenen Saison als Leihspieler für Cagliari Calcio (37 Pflichtspiele) auf. Die Konkurrenz bei Chelsea ist derweil ungleich größer, stehen mit Josh Acheampong (20), Malo Gusto (23) und Kapitän Reece James (26) nach aktuellem Stand doch drei weitere etatmäßige Rechtsverteidiger unter Vertrag.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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