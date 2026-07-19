DFB: Letzte Details bei Klopp geklärt

Der Ära von Jürgen Klopp als Bundestrainer steht nichts mehr im Weg. Informationen von ‚Sky‘ zufolge haben der DFB und Red Bull finale Einigung erzielt. Klopp soll wie erwartet einen bis 2030 datierten Vertrag unterzeichnen und am kommenden Freitag offiziell vorgestellt werden.

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Dass Klopp das Erbe von Julian Nagelsmann antreten wird, steht bereits seit einigen Wochen fest. Ein Geheimtreffen in New York zwischen RB-Boss Oliver Mintzlaff und Klopp soll nun zielführend verlaufen sein.