Menü Suche
Kommentar
Weltmeisterschaft

DFB: Letzte Details bei Klopp geklärt

von Tobias Feldhoff - Quelle: Sky
MintzlaffKlopp 2425 2 @Maxppp

Der Ära von Jürgen Klopp als Bundestrainer steht nichts mehr im Weg. Informationen von ‚Sky‘ zufolge haben der DFB und Red Bull finale Einigung erzielt. Klopp soll wie erwartet einen bis 2030 datierten Vertrag unterzeichnen und am kommenden Freitag offiziell vorgestellt werden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dass Klopp das Erbe von Julian Nagelsmann antreten wird, steht bereits seit einigen Wochen fest. Ein Geheimtreffen in New York zwischen RB-Boss Oliver Mintzlaff und Klopp soll nun zielführend verlaufen sein.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Weltmeisterschaft
UEFA Nations League
Deutschland
Jürgen Klopp

Weitere Infos

Weltmeisterschaft Weltmeisterschaft
UEFA Nations League UEFA Nations League
Deutschland Flag Deutschland
Jürgen Klopp Jürgen Klopp
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert