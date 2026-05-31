Innerhalb der Bundesliga: VfB verleiht Darvich

Die SV Elversberg hat offenbar das Rennen um Noah Darvich (19) für sich entschieden. Einem Bericht des ‚kicker‘ zufolge verleiht der VfB Stuttgart das Offensivjuwel für mindestens eine Saison an den Bundesliga-Aufsteiger.

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An Darvich hatten in den vergangenen Wochen etliche Vereine Interesse signalisiert, darunter Hertha BSC, Werder Bremen, der VfL Wolfsburg und Ex-Klub SC Freiburg.

Der U20-Nationalspieler steht in Stuttgart noch bis 2029 unter Vertrag. Vor knapp einem Jahr war Darvich für eine Million Euro vom FC Barcelona zum VfB gekommen, in 29 Drittligaspielen für die Zweitvertretung (zehn Tore, sechs Assists) betrieb er reichlich Eigenwerbung.