Krösches Haltung zu den Wechsel-Gerüchten

Markus Krösche hat sich zu den Spekulationen über einen Abschied von Eintracht Frankfurt geäußert. Im ‚Aktuellen Sportstudio‘ des ‚ZDF‘ sagte der Sportvorstand am Samstagabend: „Ich bin kein Typ, der jetzt irgendwie die nächsten Schritte plant. Ich bin im Heute und Hier. Und ich bin total gerne bei Eintracht Frankfurt.“ Zudem verwies Krösche auf seine fast fünfjährige Amtszeit.

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Ein klares Bekenntnis für einen Verbleib über den Sommer hinaus hört sich freilich anders an. Klar ist: Krösche hat noch einen Vertrag bis 2028 bei der SGE. Immer wieder wird er mit Borussia Dortmund in Verbindung gebracht.