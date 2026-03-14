BVB-Zukunft: Hat Schlotterbeck eine Tendenz?

„Mit Nico sind wir weiterhin in einem guten, vertraulichen Austausch. Das zeigt die gegenseitige Wertschätzung, denn wir sind da total klar. Wir haben auch eine gemeinsame Erwartungshaltung und nach der handeln wir auch“, zeigte sich BVB-Sportboss Lars Ricken erst am gestrigen Freitag zuversichtlich in Bezug auf eine Verlängerung mit Nico Schlotterbeck. Doch wie bewertet der Innenverteidiger selbst die Situation?

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Sofern man einem Bericht der spanischen ‚as‘ Glauben schenken darf, sind sich die Parteien in den jüngsten Verhandlungen nähergekommen. Das letzte Gespräch sei „mit einem Lächeln zu Ende gegangen“. Von einer finalen Entscheidung könne aber noch nicht gesprochen werden.

Die Schwarz-Gelben wollen dem Leistungsträger einen Verbleib bekanntlich mit einem ordentlichen Gehaltssprung sowie dem Kapitänsamt schmackhaft machen. Zudem wird Schlotterbeck laut der ‚as‘ die gewünschte Ausstiegsklausel gewährt. Für den Linksfuß spielt darüber hinaus die Aussicht auf Titel eine immense Rolle.

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Nmecha als Initialzündung?

Diese ist beim in Lauerstellung befindlichen Real Madrid natürlich größer, allerdings konnte der BVB unter die Woche etwas überraschend die Verlängerung mit Felix Nmecha (25) eintüten, die wohl auch bei Schlotterbeck Eindruck hinterlassen hat. Ob der frische Optimismus letztlich auch in der Unterschrift des deutschen Nationalspielers mündet, wird sich wohl zeitnah herausstellen.