Fabián Ruiz will eines Tages zu Betis Sevilla zurückkehren. „Ich verfolge Betis, wann immer ich kann, und versuche, alle Spiele zu sehen. Ich freue mich über den Erfolg des Vereins – ich bin Betis-Fan, und das weiß jeder. Ich würde meine Karriere gerne hier beenden, und ich bin mir sicher, dass es in Zukunft auch so kommen wird“, so Ruiz gegenüber der ‚as‘.

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Für die Andalusier hatte der zentrale Mittelfeldspieler in der Jugend und 59 Mal als Profi gespielt. Inzwischen ist Ruiz Welt- und Europameister und gewann zweimal die Champions League mit Paris St. Germain. Bei PSG verlängerte er Anfang des Monats bis 2028 mit Option auf eine weitere Saison.