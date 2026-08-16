Überraschende Bundesliga-Option für Atubolu

Die Zukunft von Noah Atubolu ist noch nicht geklärt. Der 24-jährige Torhüter steht noch bis kommenden Sommer beim SC Freiburg unter Vertrag. Eigentlich träumt Atubolu von einem Engagement in der Premier League. Vorwiegend zeigten zuletzt aber italienische Klubs Interesse am Keeper.

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Laut ‚kicker‘ könnte es den 24-Jährigen aber jetzt zu Eintracht Frankfurt verschlagen. Die SGE sucht nach einer neuen Nummer eins und will dabei in ein höheres Regal greifen. Atubolu ist dem Fachmagazin zufolge die „Wunschlösung“ am Main. Ein möglicher Transfer befinde sich jedoch noch in einem sehr frühen Stadium. Ab morgen könnte jedoch ordentlich Bewegung in die Sache kommen.

Kauã Santos (23) wurde durch Verletzungen häufiger zurückgeworfen. Wenn er zur Verfügung stand, streute er immer wieder grobe Patzer ein. Jüngst gab der Brasilianer bei der 0:7-Testspielklatsche gegen den FC Brentford erneut keine gute Figur ab. Dementsprechend wollen die Frankfurter Bosse die Initiative ergreifen und Trainer Adi Hütter einen neuen Mann für die Torwartposition präsentieren.