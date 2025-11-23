Drei interessante Schalke-Zugänge in Arbeit?

Chefcoach Miron Muslic hat den FC Schalke zurück in die Erfolgsspur gebracht. Auf dem aktuellen Höhenflug wollen sich die Verantwortlichen aber nicht ausruhen. Ganz im Gegenteil: Über drei externe Verstärkungen wird in Gelsenkirchen offenbar nachgedacht.

Erst kürzlich sickerte durch, dass die Knappen die Fühler nach Matteo Waem (25) vom niederländischen Zweitligisten ADO Den Haag ausgestreckt haben. Kontakt mit dem Innenverteidiger soll bereits aufgenommen worden sein, Stand jetzt ist er im kommenden Sommer aufgrund seines auslaufenden Kontrakts ablösefrei zu haben.

Nicht ganz so heiß ist die Spur zu Silas (27), der an seinen jetzigen Arbeitgeber, den VfB Stuttgart, vertraglich ebenfalls lediglich bis zum Ende der Saison gebunden ist. Um einen ablösefreien Abgang zu verhindern, wollen die Schwaben mit dem Rechtsaußen gerne verlängern. Doch neben dem S04 sollen auch einige Bundesligisten Interesse angemeldet haben.

Abgesehen davon fahnden die Schalker bekanntlich nach einem Nachfolger für den entlassenen Ben Manga. Als Wunschkandidat kristallisierte sich zuletzt Maximilian Lüftl heraus, der Chefscout ist bei Hannover 96 aber nicht unumstritten. Nichtsdestotrotz wollen sich beide Zweitligisten die Unterschrift des 31-Jährigen sichern.