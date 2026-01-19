Menü Suche
Iniesta winkt neue Aufgabe

von Leon Morsbach - Quelle: as
Andrés Iniesta bei einer öffentlichen Veranstaltung @Maxppp

Mit Blick auf die WM 2030 will sich Co-Gastgeber Marokko personell verstärken. Laut der ‚as‘ möchte die marokkanische Nationalmannschaft ihre sportliche Führung grundlegend umstrukturieren und hat dabei besonders Andrés Iniesta im Visier. Der 41-Jährige soll Teil des Projekts werden. Erste Gespräche haben bereits stattgefunden.

Iniesta beendete seine Karriere als Profifußballer vor etwas mehr als einem Jahr. Zuletzt hatte der ehemalige spanische Nationalspieler beim Emirates Club in Dubai gekickt. Nun strebt der frühere Mittelfeldspieler eine Zukunft als Trainer oder Sportdirektor an. Hierbei könnte Marokko als Sprungbrett dienen, um sich zu etablieren und langfristig im Geschäft zu bleiben.

