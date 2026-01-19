Iniesta winkt neue Aufgabe

Mit Blick auf die WM 2030 will sich Co-Gastgeber Marokko personell verstärken. Laut der ‚as‘ möchte die marokkanische Nationalmannschaft ihre sportliche Führung grundlegend umstrukturieren und hat dabei besonders Andrés Iniesta im Visier. Der 41-Jährige soll Teil des Projekts werden. Erste Gespräche haben bereits stattgefunden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Iniesta beendete seine Karriere als Profifußballer vor etwas mehr als einem Jahr. Zuletzt hatte der ehemalige spanische Nationalspieler beim Emirates Club in Dubai gekickt. Nun strebt der frühere Mittelfeldspieler eine Zukunft als Trainer oder Sportdirektor an. Hierbei könnte Marokko als Sprungbrett dienen, um sich zu etablieren und langfristig im Geschäft zu bleiben.