Ausweg für FCA-Flop Mounié

Steve Mounié könnte nach Frankreich zurückkehren. Die ‚L’Équipe‘ berichtet, dass mit Ligue 1-Klub FC Le Mans Gespräche über einen Abschied vom FC Augsburg begonnen haben. Noch liege aber kein Angebot auf dem Tisch.

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Mounié war 2024 ablösefrei von Stade Brest nach Augsburg gekommen. Für den Bundesligisten bestritt der Stürmer seither nur 18 Spiele (zwei Tore). Die vergangene Saison verbrachte er auf Leihbasis bei Alanyaspor in der Türkei. Mounié ist noch bis 2027 an den FCA gebunden.