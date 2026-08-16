Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Ausweg für FCA-Flop Mounié

von Lukas Hörster - Quelle: L’Équipe
Steve Mounié applaudiert den Fans @Maxppp

Steve Mounié könnte nach Frankreich zurückkehren. Die ‚L’Équipe‘ berichtet, dass mit Ligue 1-Klub FC Le Mans Gespräche über einen Abschied vom FC Augsburg begonnen haben. Noch liege aber kein Angebot auf dem Tisch.

Unter der Anzeige geht's weiter

Mounié war 2024 ablösefrei von Stade Brest nach Augsburg gekommen. Für den Bundesligisten bestritt der Stürmer seither nur 18 Spiele (zwei Tore). Die vergangene Saison verbrachte er auf Leihbasis bei Alanyaspor in der Türkei. Mounié ist noch bis 2027 an den FCA gebunden.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Ligue 1
Augsburg
Le Mans
Steve Mounié

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Ligue 1 Ligue 1
Augsburg Logo FC Augsburg
Le Mans Logo Le Mans FC
Steve Mounié Steve Mounié
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert