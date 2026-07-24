Real bewilligt Tchouaméni-Verkauf | Galacticos gegen Spanien

Mourinho-Opfer für Rodri?

Der potenzielle Wechsel von Rodri (30) von Manchester City zu Real Madrid ist eines der großen Themen der aktuellen Transferphase. Der offiziell beste Spieler der abgelaufenen Weltmeisterschaft will zurück in seine Heimatstadt und die Königlichen scheinen an einem Transfer immer größeren Gefallen zu finden. Auch das kategorische Nein von Präsident Florentino Pérez soll langsam bröckeln. Doch der Transfer des Sechsers wäre nicht günstig. Zwischen 60 und 100 Millionen Euro bewegen sich die vermeldeten Summen. Um das zu stemmen, ist José Mourinho sogar bereit, ein großes Opfer zu bringen, wie die ‚Sun‘ berichtet.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Real Madrid ist bereit, Aurélien Tchouameni für 80 Millionen Euro an Manchester United zu verkaufen, um den ambitionierten Transfer von Rodri zu finanzieren“, so die englische Boulevardzeitung. Die Red Devils sind seit Monaten an dem 26-jährigen Franzosen interessiert. Bisher hieß es, dass Mourinho den Defensivspezialisten nicht abgeben möchte und dieser seinen Vertrag sogar bis 2031 verlängern soll. Das ist bislang jedoch ausgeblieben. Für die ‚Sun‘ ein klares Zeichen, dass es alternative Pläne gibt: „Mittlerweile ist der 15-fache Europapokalsieger bereit, ihn zu verkaufen.“

Promi-Angriff auf die Furia Roja

Spielerisch überlegen und extrem verdient krönte sich Europameister Spanien am vergangenen Sonntag zum Weltmeister. Während der Großteil der spanischen Medien kaum aus dem Feiern herauskommt, blicken einige Zeitungen eher sorgenvoll in die Zukunft. Denn „da braut sich etwas zusammen“, wie die ‚as‘ anmerkt. Die Sportzeitung macht neue „Galacticos an der Seitenlinie“ aus und konstatiert: „Deutschland und Frankreich setzen auf Klopp und Zidane, um Spaniens Dominanz entgegenzuwirken.“ 18 WM-Trainer mussten bereits gehen oder haben ihren Hut genommen, es gebe „einige Veränderungen, die großartige Trainer in den Vordergrund gerückt haben“.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die ‚Mundo Deportivo‘ kommt ebenfalls zu der Erkenntnis, dass „viele Nationen aktuell ihre prominentesten Gesichter in Stellung bringen“. Italien fragt für den Neuaufbau Carlo Ancelotti an, darüber hinaus Pep Guardiola, der eine „noch größere Lösung wäre“, aber inzwischen abgesagt hat. Die ‚Sport‘ nennt zudem Portugal mit Jorge Jesus, Uruguay mit Interimstrainer Diego Forlán, Kroatien mit Slaven Bilic und Mexiko mit Rafa Márquez.