Nach bitterem WM-Aus: Mahrez tritt zurück

Riyad Mahrez hat seine Länderspielkarriere mit sofortiger Wirkung beendet. Im Nachgang des WM-Sechzehntelfinals gegen die Schweiz (0:2) erklärte der 35-Jährige am frühen Freitagmorgen europäischer Zeit seinen Rücktritt: „Mein letzter Einsatz in der Nationalmannschaft. Das war mein letztes Spiel. Es war ein Spiel, das wir hätten gewinnen können. Wir haben zwei Gegentore durch Fehler kassiert – auf diesem Niveau wird das sofort bestraft.“

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Mahrez verabschiedet sich nach 119 Länderspielen, in denen er 40 Treffer erzielte. Seit 2019 war er der Kapitän der nordafrikanischen Mannschaft und führte sein Team im selben Jahr zum Triumph im Africa Cup. Auf Vereinsebene steht er noch bis 2027 beim Saudi-Klub Al-Ahli unter Vertrag.