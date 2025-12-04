Menü Suche
Kommentar
2. Bundesliga

Nach Schalke-Aus: Neuer Job für Manga?

von Fabian Ley - Quelle: kicker
Ben Manga weiß, was er will @Maxppp

Ben Manga könnte zeitnah eine neue Aufgabe bei einem Zweitligisten antreten. Laut einem Bericht des ‚kicker‘ gehört der 51-Jährige zu den Kandidaten bei Fortuna Düsseldorf auf die Nachfolge von Klaus Allofs, der sein Amt als Sportvorstand bei den Rheinländern mit Vertragsende 2026 niederlegen wird.

Unter der Anzeige geht's weiter

Im September war Manga als Direktor Profifußball sowie Kaderplaner beim FC Schalke 04 freigestellt worden. Als Spieler war er selbst zwischen 1993 und 1995 für die Fortuna am Ball. In Düsseldorf als Allofs-Nachfolger gehandelt werden dem ‚kicker‘ zufolge auch Sebastian Schindzielorz, Jörg Schmadtke und Uwe Klein.

veröffentlicht am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

2. Bundesliga
Düsseldorf
Schalke 04

Weitere Infos

2. Bundesliga 2. Bundesliga
Düsseldorf Logo Fortuna Düsseldorf
Schalke 04 Logo FC Schalke 04
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert