Nach Schalke-Aus: Neuer Job für Manga?

Ben Manga könnte zeitnah eine neue Aufgabe bei einem Zweitligisten antreten. Laut einem Bericht des ‚kicker‘ gehört der 51-Jährige zu den Kandidaten bei Fortuna Düsseldorf auf die Nachfolge von Klaus Allofs, der sein Amt als Sportvorstand bei den Rheinländern mit Vertragsende 2026 niederlegen wird.

Unter der Anzeige geht's weiter

Im September war Manga als Direktor Profifußball sowie Kaderplaner beim FC Schalke 04 freigestellt worden. Als Spieler war er selbst zwischen 1993 und 1995 für die Fortuna am Ball. In Düsseldorf als Allofs-Nachfolger gehandelt werden dem ‚kicker‘ zufolge auch Sebastian Schindzielorz, Jörg Schmadtke und Uwe Klein.