Rekord-Ablöse: Tuchel „will nur ihn haben – keinen anderen“

„Im Winter ist es natürlich grundsätzlich nicht so leicht, große Transfers zu tätigen, die dem Verein auch langfristig helfen“, betonte Sportdirektor Christoph Freund erst am gestrigen Sonntag. Dennoch will der FC Bayern ins oberste Regal greifen – oder es zumindest versuchen. Um fast jeden Preis und mit einer wahren Charme-Offensive.

Wie ‚Sky‘ berichtet, sind die Münchner bereit, für ihren Wunschspieler Ronald Araújo (24/FC Barcelona) ihren bisherigen Ablöse-Rekord für einen Verteidiger zu brechen. Den hält nach wie vor Lucas Hernández (27), der 2019 für 80 Millionen Euro von Atlético Madrid an die Säbener Straße gekommen war.

Araújo oder nichts

Knackt Araújo im nächsten Monat diese Marke? Noch gestaltet sich dieses Unterfangen kompliziert. In Barcelona will man den bis 2026 datierten Vertrag vorzeitig verlängern, der Uruguayer selbst plant inmitten der Saison eigentlich keinen Abschied aus Katalonien.

Doch beim FC Bayern lässt man nicht locker. Am Freitag griffen Freund und Trainer Thomas Tuchel zum Hörer. ‚Sky‘ nennt nun weitere Details zum Video-Telefonat mit Araújo, der „richtig heiß gemacht“ gemacht worden sei. Vor allem Tuchel habe den Rechtsfuß „umgarnt“ und ihm klargemacht, „dass er nur ihn haben will – keinen anderen“.

Der Plan

Eingeplant wäre Araújo in erster Linie als Innenverteidiger. Laut ‚Sky‘ teilte Tuchel dem 1,92-Mann aber mit, dass er es „akzeptieren müsse, auch mal als Rechtsverteidiger aufzulaufen“. Die Bayern haben sich im Poker also klar positioniert und mächtig ins Zeug gelegt. Ob all das reicht, Araújo im Januar nach München zu transferieren, bleibt abzuwarten.