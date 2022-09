Rüdiger: Deutschland-Wechsel kein Thema

Für Antonio Rüdiger kam im Sommer trotz zahlreicher Wechselmöglichkeiten eine Rückkehr in die Bundesliga nicht in Frage. Das berichtete der Profi von Real Madrid im Gespräch mit ‚Sport1‘: „Für mich gab es nur zwei Optionen: Entweder ich bleibe bei Chelsea oder ich gehe zu Real. Deutschland war kein ernsthaftes Thema.“ Bereits „Ende April“ wurde dem 29-Jährigen zufolge der Transfer zum Weißen Ballett richtig konkret.

In allen neun Pflichtspielen der Madrilenen kam Rüdiger zum Einsatz, in vier Partien davon stand der DFB-Nationalspieler in der Startelf. Dass ihm der Einstand in Madrid so gelungen ist, hat der Abwehrspieler Carlo Ancelotti zu verdanken: „Nach den paar Monaten mit ihm muss ich sagen: Was den Umgang mit Spielern angeht, ist Ancelotti unantastbar. Don Carlo halt, eine Trainer-Legende – der hat schon Champions-League-Titel gesammelt, als ich noch ein Kind war. Mit ihm jetzt täglich und beim erfolgreichsten Verein der Welt zusammenzuarbeiten, ist wunderbar.“