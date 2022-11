Messi-Vertreter reagiert auf Miami-Bericht

Lionel Messi steht noch nicht vor der Unterschrift bei Inter Miami. „Das ist falsch“, kommentierte Spielervertreter Marcelo Méndez den Bericht der ‚Times‘ gegenüber dem TV-Sender ‚CNN‘, „es gibt keine Verhandlungen, dass Lionel in der nächsten Saison zu Inter Miami wechselt.“

Miami sei zuversichtlich, dass Messi nächstes Jahr für den MLS-Klub aus Florida gewonnen werden könne. Das berichtete die englische ‚Times‘ am gestrigen Sonntag. Demzufolge will der Klub von Spielerlegende David Beckham in den kommenden Monaten sukzessive ein Team um den argentinischen WM-Fahrer herum aufbauen. Dafür bedarf es aber wohl noch viel Zeit am Verhandlungstisch.